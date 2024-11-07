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تغييران في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة زد

10:24 ص الخميس 07 نوفمبر 2024
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    النادي الأهلي
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    لاعبو النادي الأهلي
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    مباراة الأهلي وزد
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    الأهلي وزد
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    مباراة الأهلي وزد
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كتب-مراسل مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة زد، في الثامنة مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويجري السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تعديل في خط الدفاع عن تشكيل الفريق في مباراة الجولة الأولى ضد سيراميكا كليوباترا.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، استقرار مارسيل كولر على الثنائي رامي ربيعة وخالد عبد الفتاح في خط الدفاع، بدلا من يوسف أيمن ويحيى عطية الله.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أحمد كوكا

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر -وسام أبو علي

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