مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
المصري

المصري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
15:00
أوساسونا

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

جمال علام: "أي رئيس نادي متضرر من التحكيم يجيب حكام أجانب"

10:10 ص الخميس 07 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد عادل حكما لمباراة الأهلي وفيوتشر
  • عرض 6 صورة
    الحكم المصري محمد عادل
  • عرض 6 صورة
    الحكم المصري محمد عادل
  • عرض 6 صورة
    الحكم المصري محمد عادل
  • عرض 6 صورة
    لاعبو مالي يعترضون على الحكم المصري محمد عادل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تحدث جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أزمة تسريب حوار محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري، مع ميدو سلامة حكم تقنية الفيديو.

وقال علام في تصريحات عبر أون تايم سبورتس 1: "لجنة الحكام مستقلة وتتخذ القرارات بعيدا عن اتحاد الكرة، كما أننا لا نضغط عليها، والمشكلة تحولت من مجرد حديث بين الحكام، والتحقيق في البداية كان هدفه التحقق مما حدث، والآن أصبح الأمر أكبر بعد تسريب ما دار بينهما، هل صحيح أم لا؟ هذا ما سنعرفه بعد شكوى محمد عادل".

وأضاف: "بعد سماع التسريبات هناك خطأ، ويتم التحقيق في الأمر لمعرفة ما حدث، وسيتم عقد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد صباح اليوم، لمعرفة المدان وعقابه، وسيتم إعلان القرارات للجميع، والشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو ترسل التسجيلات بين الحكام إلى اللجنة لاستخدامها ثم يعود (الهارد) إلى الشركة مرة أخرى، واتحاد الكرة ليس له أي دخل بالأمر".

وأتم تصريحاته: "أي رئيس نادي متضرر من التحكيم "يجيب" حكام أجانب ودفع القيمة المالية وفقا للوائح، وسنعقد اجتماعا مع الرابطة لتحديد ما إذا سنتعاقد مع رئيس لجنة حكام أجنبي".

اقرأ أيضًا:

"رحيل لجنة الحكام ".. أول تحرك للأهلي بعد واقعة تسريب مباراة الزمالك والبنك

محمد عادل جمال علام لجنة الحكام اتحاد الكرة الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تغييران في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة زد

إعلان

إعلان

لسوء الأحوال الجوية.. "غرفة الإسكندرية" تؤجل سوق اليوم الواحد للمزارعين
هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟.. سكرتير الشعبة يوضح