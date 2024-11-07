جمال علام: "أي رئيس نادي متضرر من التحكيم يجيب حكام أجانب"

كتبت-هند عواد:

تحدث جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أزمة تسريب حوار محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري، مع ميدو سلامة حكم تقنية الفيديو.

وقال علام في تصريحات عبر أون تايم سبورتس 1: "لجنة الحكام مستقلة وتتخذ القرارات بعيدا عن اتحاد الكرة، كما أننا لا نضغط عليها، والمشكلة تحولت من مجرد حديث بين الحكام، والتحقيق في البداية كان هدفه التحقق مما حدث، والآن أصبح الأمر أكبر بعد تسريب ما دار بينهما، هل صحيح أم لا؟ هذا ما سنعرفه بعد شكوى محمد عادل".

وأضاف: "بعد سماع التسريبات هناك خطأ، ويتم التحقيق في الأمر لمعرفة ما حدث، وسيتم عقد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد صباح اليوم، لمعرفة المدان وعقابه، وسيتم إعلان القرارات للجميع، والشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو ترسل التسجيلات بين الحكام إلى اللجنة لاستخدامها ثم يعود (الهارد) إلى الشركة مرة أخرى، واتحاد الكرة ليس له أي دخل بالأمر".

وأتم تصريحاته: "أي رئيس نادي متضرر من التحكيم "يجيب" حكام أجانب ودفع القيمة المالية وفقا للوائح، وسنعقد اجتماعا مع الرابطة لتحديد ما إذا سنتعاقد مع رئيس لجنة حكام أجنبي".

اقرأ أيضًا:

"رحيل لجنة الحكام ".. أول تحرك للأهلي بعد واقعة تسريب مباراة الزمالك والبنك