"6 ساعات في النيابة".. تفاصيل تقدم محمد عادل ببلاغ لتسريب حديثه مع "الفار"

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كتبت-هند عواد:

كشف أحمد العدوي الحكم السابق ومحامي الحكم الدولي الحالي محمد عادل، تفاصيل تقدم الأخير ببلاغ للنائب العام، بشأن تسريب تفريغ صوتي له مع حكم "الفار" في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وقال العدوي خلال في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:" اليوم محمد عادل توجه إلى النيابة وظل هناك 6 ساعات".

وأضاف: "البلاغات نؤكد فيها عدم صحة المقطع الصوتي تمامًا وأنه تم التلاعب في بداية المقطع".

وواصل: "السؤال المهم مين الذي سرب المحادثات، طبقًا لقانون الاتصالات الجديد لا يجوز إذاعة تسريب صوتي من دون موافقة صاحب الشأن".

وأتم تصريحاته: "الهدف الأساسي من البلاغات إثبات تلاعُب في المقطع الصوتي المنتشر ومن ثم معرفة من الذي سربه لمحاسبته".

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