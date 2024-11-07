"دوري مصري وأوروبي".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الخميس العديد من المواجهات الهامة بمختلف الملاعب العالمية والعربية، أبرزها لقاء الأهلي وزد في الدوري المصري الممتاز.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود.. الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. أون تايم سبورت 2.

غزل المحلة ضد طلائع الجيش.. الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. أون تايم سبورت 1.

زد ضد الأهلي.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. أون تايم سبورت 1.

الدوري المصري للسيدات:

مسار ضد إنبي.. الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

الدوري الأوروبي:

آنترلخت فرانكفورت ضد سلافيا براج.. الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 2.

جالاتا سراي ضد توتنهام.. الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 1.

لودوجوريتش ضد أتلتيك بلباو.. الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 6.

نيس ضد تفنيتي انشخيده.. الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 5.

سان جيلواز ضد روما.. الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت4.

فيكتوريا يبزن ضد ريال سوسيداد.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 5.

مانشستر يونايتد ضد باوك سالونيكا.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 1.

هوفنهايم ضد ليون.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 4.

لاتسيو ضد بورتو.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 2.

الدوري السعودي:

القادسية ضد الفيحاء.. الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

الخلود ضد الشباب.. الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

العروبة ضد اتحاد جدة.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.