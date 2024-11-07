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"شبه رئيس المقاصة ".. أبرز تعليقات مرتضى منصور على دونالد ترامب

04:07 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق 1

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كتب - يوسف محمد:

نجح الأمريكي دونالد ترامب، في الفوز بالانتخابات الأمريكية 2024، ليحظى بفترة ولاية ثانية في البيت الأبيض، كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق لدونالد ترامب أن تولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2020.

وعلى الرغم من كون المجال السياسي بعيد كل البعد عن ملاعب كرة القدم، إلا أن اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تردد بشكل كبير، خلال السنوات الماضية، في الأوساط الرياضية المصرية وبشكل خاص من قبل رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور.

واعتاد منصور على ذكر اسم ترامب في الكثير من المواقف الخاصة به، حيث في نوفمبر 2016 بعد فوز ترامب في الولاية الأولى، أعلن مرتضى منصور خلال جلسة له مع لاعبي الزمالك في ذلك الوقت، أنه سعيد بنجاح ترامب في الانتخابات الأمريكية.

كما قال مرتضى منصور في الجلسة ذاتها، أن دونالد ترامب يشبه محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة السابق.

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