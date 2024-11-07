رسميا.. الزمالك يعلن فسخ عقد سامسون

كتب - محمد خيري:

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق مع البنيني سامسون اكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشأن فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بالتراضي.

ونجح حسين السيد و عمرو أدهم عضوي مجلس إدارة النادي الأبيض في التوصل لاتفاق مع سامسون أكينيولا بشأن فسخ تعاقده بالتراضي والتوصل إلى اتفاق بشأن مستحقاته لدى النادي.

ووجه مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع القلعة البيضاء وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة.

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