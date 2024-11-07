"القندوسي وتحقيقات".. تفاصيل تولي أمير توفيق مهمة المدير التنفيذي لشركة الكرة بالأهلي

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كتب- يوسف محمد:

تصدر اسم مدير التعاقدات السابق بالأهلي والمدير التنفيذي الحالي لشركة الأهلي لكرة القدم أمير توفيق محركات البحث خلال الفترة الماضية، خاصة بعد أزمة التصريحات الخاصة باللاعب أحمد القندوسي لاعب الفريق، المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.

وكان القندوسي، أكد في تصريحات تليفزيونية أن صفقة زين الدين بلعيد، فشلت بسبب الوكلاء وليس بسبب المقابل المادي كما قيل، بعد أن تم إخبار اللاعب بأنه لن يدخل النادي الأهلي مع وكيله ورغبتهم في وجود وكلاء أخريين للتفاوض.

وعقب التصريحات التي أدلى بها أحمد القندوسي، قرر محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق، إحالة أحمد القندوسي إلى الشؤون القانونية بالنادي الأهلي، بعدما خاطب ناديه الحالي سيراميكا كليوباترا لاستدعاء اللاعب، للإدلاء بأقواله بخصوص التصريحات التي أدلى بها حول أسباب فشل صفقة زين الدين بالعيد.

وشهدت جلسة التحقيق أمام المستشار القانوني للنادي الأهلي، حضور الثنائي أحمد القندوسي لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، ومدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي أمير توفيق، الذي كان منوط بإنهاء صفقة التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد وتم الاستماع إلى كلا منهما بمفرده.

وأسفرت التحقيقات التي أجريت داخل النادي الأهلي، بمعرفة المستشار القانوني للنادي، إلى عدم وجود مخالفة، لذلك بخصوص تصريحات اللاعب أحمد القندوسي، إلى اتخاذ مجموعة من القرارات، وهى عرض اللاعب الجزائري أحمد القندوسي للبيع، إعادة تشكيل وهيكلة لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي.

وخرج أمير توفيق بعد ذلك للرد على تصريحات أحمد القندوسي، قائلاً في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "إدعاء أحمد القندوسي بإنه تم إجباره على وكلاء بعينهم كان دون وجود أي دليل".

وأضاف: "قمت بتقديم 24 مستنداً لإدارة النادي والشؤون القانونية بخصوص قندوسي وزين الدين بلعيد ومعنديش تفسير للتصريحات اللي قالها".

وبعد قرار لجنة إدارة النادي الأهلي والمدير الرياضي بالنادي محمد رمضان، بإعادة تشكيل وهيكلة لجنة التعاقدات، ليتكم رحيل أمير توفيق عن لجنة التعاقدات والاكتفاء بالبقاء في منزله كمدير تنفيذي لشركة الكرة بالنادي.

وكان مصدر بالنادي الأهلي، كشف عبر مصراوي، أنه منذ تعيين أمير توفيق في منصبه الجديد كمدير تنفيذي لشركة الكرة، أصبح تواجده في لجنة التعاقدات بشكل مؤقت قبل إجراءات التسليم للتفرغ لمنصبه الجديد، وهو ما حدث بالفعل.

والجدير بالذكر أن عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم السابق بالنادي الأهلي، علق على تولي امير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي والرحيل عن منصب مدير التعاقدات، من خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "النادي"، قائلاً: "ما حدث مع أمير توفيق هو ترقية وليس استبعاد".