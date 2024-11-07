جوميز يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة سموحة

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة سموحة، غدا على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف يضع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على خطة الزمالك المناسبة لمواجهة سموحة خلال المران الختامي اليوم الخميس.

وتقرر أن يتوجه الفريق الأبيض، إلى مدينة الإسكندرية عقب المران، اليوم الخميس للدخول في معسكرا مغلقا، هناك، قبلها سيتم إعلان قائمة اللاعبين المختارة للمباراة.

جدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب البنك الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، يوم الجمعة الماضية.

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