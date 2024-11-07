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موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري والقنوات الناقلة

08:00 ص الخميس 07 نوفمبر 2024
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة زد، في ثاني جولات الدوري المصري الممتاز، ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لمواصلة الانتصارات، بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك ثم الفوز على العين وأخيرا سيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الأهلي وزد

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على زد، في الثامنة مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزد

وتذاع مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري الممتاز، على قنوات اون تايم سبورت، الناقل الحصري للدوري المصري.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى بالدوري المصري الممتاز.

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الأهلي وزد موعد مباراة الاهلي وزد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وزد الدوري المصري
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