"بعد أنباء اقتراب رحيله".. أبرز أرقام جوزيه جوميز مع نادي الزمالك

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية سعودية، وجود مفاوضات من أحد الأندية السعودية، للتعاقد مع المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك جوزيه جوميز.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط السعودية"، أشارت خلال الساعات الماضية، إلى اقتراب المدير الفني البرتغالي من تولي القيادة الفنية للاتفاق السعودي، خلفاً للإنجليزي ستيفن جيرارد، الذي اقترب من الرحيل عن الفريق بسبب سوء النتائج.

ويتولى جوزيه جوميز القيادة الفنية لنادي الزمالك، منذ فبراير 2024، بعقد يمتد حتى يونيو 2025.

وخاض جوميز حتى الآن 42 مباراة، على رأس القيادة الفنية للفارس الأبيض، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 24 مباراة، تعادل في 8 مباريات وتلقى الهزيمة في 10 لقاءات.

ونجح جوميز في تحقيق لقبين رفقة الفارس الأبيض حتى الأن، حيث تمكن من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية ولقب السوبر المصري.

وسبق لجوزيه جوميز التدريب في المملكة العربية السعودية من قبل، حيث تولى القيادة الفنية لفريق التعاون السعودي وأهلي جدة أيضاً، الذي تمكن من حصد لقب كأس السوبر السعودي برفقته.

وكان مصدر مقرب من المدير الفني، أكد في تصريحات خاصة لمصراوي: "أنه لا يوجد أي عروض رسمية أو اتصالات مباشرة، لتولي جوميز القيادة الفنية لأي فريق بخلاف الزمالك خلال الفترة المقبلة".

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