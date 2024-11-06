الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة زد في الدوري

كتبت - نهى خورشيد

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة زد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

بدأت الحصة التدريبية بمحاضرة فنية ألقاها كولر، وقدم للاعبين توجيهات تكتيكية هامة وشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بخطة الأحمر، بهدف تحقيق أقصى جاهزية فنية وبدنية لمواجهة فريق زد.

كما أشرف أندرياس إندويا، مخطط الأحمال البدنية، على جزء من التدريبات المتنوعة التي أجراها اللاعبون، والتي استمرت لمدة 30 دقيقة لتعزيز لياقتهم و جاهزيتهم قبل بدء الحصة الفنية.

من جهة أخرى، قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس تدريبات مكثفة لثلاثي محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تضمنت تمارين بدنية وفنية.

واختتم كولر التدريبات بتقسيمة شهدت مشاركة جميع اللاعبين، حرص من خلالها على تنفيذ بعض الخطط التكتيكية التي من المتوقع تطبيقها في المباراة.

من المقرر أن يلتقي الأهلي بـ زد الخميس على استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.