زوجة لاعب أقرب صديقاتها.. أبرز المعلومات عن زوجة باسم مرسي (صور)

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتبت- نهى خورشيد

تحرص نوران أبو إسماعيل زوجة باسم مرسي نجم الإسماعيلي الحالي والزمالك السابق، على الظهور الدائم والتواجد معه بمختلف محطاته الكروية.

وبدأت قصة حب باسم مرسي وزوجته نوران خلال فترة تألقه مع الفارس الأبيض، ومنذ دخولها حياته وهي تظهر معه في العديد من المناسبات، ويسعى متابعي كرة القدم المصرية في معرفة معلومات عنها.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية معلومات عن نوران زوجة باسم مرسي:

من مواليد 23 ديسمبر.

تبلغ من العمر 30 عاماً.

برج الجدي.

تزوجت من باسم مرسي في 2016 .

وأنجبت ابنتين هما "كاميليا وإيفا".

زوجة حمدي النقاز ميرفا هي أقرب صديقة لها.

تمتلك 12 ألف متابع عبر حسابه الشخصي.