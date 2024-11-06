"حزين لجدية التفاوض".. أحمد الطيب يعلق على إمكانية رحيل وسام أبو علي

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب - يوسف محمد:

علق أحمد الطيب المعلق الرياضية، على حقيقة تلقي المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدد من العروض للرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حزين جداً، لجدية التفاوض ورحيل الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلي وهداف الدورى المصرى. رغم مشاركته فقط نصف موسم".

وأضاف: "حذرت من انتقال محمد عبد المنعم، و للأسف رحل المدافع الأفضل فى مصر والآن أصبح وسام قريب جداً جداً من الرحيل، خسارة للأهلي وللدورى المصرى".

وتابع: "رحيل أكمل رأس حربة أجنبي دخل مصر من سنوات طويلة أمر محزن بالفعل، لكن نتمنى له التوفيق، والأهلي قادر على تعويضه، حتى لو بعد عشرة سنوات".

واختتم الطيب: "هذه النوعية من المهاجمين قليلة جداً وأرشح البديل، أحمد ياسر ريان أو أسامة فيصل أو ناصر منسى".

وكان مقدم البرامج خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، كشف عن تلقي وسام أبو علي عرضاً من أحد الأندية الألمانية، للإنضمام إليه في يناير المقبل.

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