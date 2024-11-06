"لخلافة العامري فاروق".. مجلس إدارة الأهلي يعتمد أوراق المرشحين لتولي منصب نائب الرئيس

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كتب - يوسف محمد:

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أوراق المرشحين لتولي منصب نائب رئيس النادي الأهلي، خلفاً للراحل العامري فاروق.

وجاء أسماء المرشحين لتولي منصب، نائب رئيس النادي الأهلي كالتالي، المستشار محمود محمد محمود فهمي، الذي أصبح المرشح الوحيد لهذا المنصب، بعد تنازل الدكتور أحمد سعيد محمد أبو النصر، ولم يبد المجلس أي ملاحظات على المرشحين.

وعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عصر اليوم الأربعاء، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لمناقشة العديد من الملفات الهامة، المتعلقة بقطاعات النادي المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وشهد الاجتماع، قيام مجلس الإدارة باستعراض الترتيبات الخاصة بعقد الجمعية العمومية العادية، وفقًا للائحة النظام الأساسي والمقرر انعقادها يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر المقبل.

وظل منصب نائب رئيس النادي الأهلي شاغراً، منذ رحيل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي السابق، الذي توفي في 26 يناير عام 2024.

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