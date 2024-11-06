مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تلقي جوميز عروض للرحيل عن الزمالك

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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر مقرب من المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، حقيقة تلقي المدير الفني عروض للرحيل عن الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر مقرب من المدير الفني في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا يوجد أي عروض رسمية أو اتصالات مباشرة، لتولي جوميز القيادة الفنية لأي فريق بخلاف الزمالك خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "علمنا خلال الفترة الماضية من خلال بعض التصريحات الودية، بوجود اهتمام من بعض الأندية للتعاقد مع المدرب ولكن لم يحدث أي تواصل رسمي حتى الآن".

واختتم المصدر تصريحاته: "حتى هذه اللحظة جوميز مستمر مع الزمالك وملتزم بعقده مع الفريق بشكل طبيعي".

وعلى الجانب الأخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

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