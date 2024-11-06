بعد أزمته مع شقيق فنان... أبرز المعلومات عن نجل مجدي عبد الغني (صور)

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كتب - يوسف محمد:

انتهت أزمة يوسف مجدي عبد الغني نجل نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مع الفنان الصاعد عمرو رجب شقيق الفنان محمد رجب.

وقرر عمرو رجب التوجه إلى نيابة الشيخ زايد، التنازل عن اتهامه لنجل نجم الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي مجدي عبد الغني، بعد اتهامه له بالتعدي عليه بالضرب داخل ملهى ليلي.

وجاءت بداية الأزمة، حينما اتجه شقيق محمد رجب، إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، لتحرير محضر ضد نجل لاعب النادي الأهلي مجدي عبد الغني، بتهمة التعدي عليه بالضرب داخل ملهى ليلي.

من هو يوسف مجدي عبد الغني؟

يبلغ يوسف مجدي عبد الغني من العمر 30 عاماً، لكونه من مواليد 6 أكتوبر 1994.

ويوسف عبد الغني هو لاعب كرة قدم، يجيد اللعب في مركز خط الوسط.

وبدأ يوسف عبد الغني مسيرته الاحترافية في كرة القدم، في صفوف نادي دمياط، الذي انتقل منه إلى نادي النصر في نوفمبر عام 2020.

وفي سبتمبر عام 2021، انتقل يوسف مجدي عبد الغني إلى صفوف نادي الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، الذي استمر في صفوفه لمدة موسمين.

ورحل يوسف عبد الغني، عن صفوف نادي إيسترن كومباني في يناير 2023 وانضم إلى صفوف المقاولون العرب، قبل أن يرحل عن الفريق في فبراير 2024 متجهاً إلى صفوف السكة الحديد مودرن.

وشارك يوسف عبد الغني في 19 مباراة رفقة مختلف الأندية التي لعب معها، تمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد فقط.

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