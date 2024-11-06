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منشطات وسحب بطولة.. تفاصيل أزمات بنتايك الأولى في الزمالك (صور)

07:07 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    المغربي محمود بنتايك
  • عرض 19 صورة
    محمود بنتايك لاعب الزمالك (3)
  • عرض 19 صورة
    محمود بنتايك لاعب الزمالك (2)
  • عرض 19 صورة
    محمود بنتايك لاعب الزمالك (1)
  • عرض 19 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 19 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 19 صورة
    محمود بنتايك من تدريبات الزمالك
  • عرض 19 صورة
    محمود بنتايك لاعباً في نادي الزمالك
  • عرض 19 صورة
    أرقام محمود بنتايك صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 19 صورة
    الظهير الأيسر المغربي حمود بنتايك
  • عرض 19 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 19 صورة
    أرقام محمود بنتايك صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 19 صورة
    المغربي محمود بنتايك
  • عرض 19 صورة
    أرقام محمود بنتايك صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 19 صورة
    أرقام محمود بنتايك صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 19 صورة
    أرقام محمود بنتايك صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 19 صورة
    أرقام محمود بنتايك صفقة الزمالك المحتملة
  • عرض 19 صورة
    أرقام محمود بنتايك صفقة الزمالك المحتملة
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كتب - محمد القرش:

يوجد العديد من اللاعبين الذين سبق لهم أن تعرضوا لأزمات ومشاكل في بداية مشوارهم مع أنديتهم.

وواحد من هؤلاء اللاعبين هو الظهير الأيسر المغربي، محمود بنتايك، الذي تعرض لأزمة منشطات بعد 27 يوما فقط من انضمامه لنادي الزمالك.

بدأت القصة عندما فاز بنتايك بأول بطولة له مع الزمالك وحصد كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في يوم 27 سبتمبر.

وكعادة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يجري كشف منشطات لعدد من اللاعبين المتألقين عقب كل مباراة مهمة.

وانتشرت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات التلفاز تشير إلى إيجابية عينة المنشطات لأحد لاعبي الزمالك وهو المغربي محمود بنتايك.

وشائعة أخرى تشير إلى سحب لقب كأس السوبر الإفريقي 2024 من الزمالك، بسبب ثبوت تناول أحد لاعبي الفريق للمنشطات.

واستنكر اللاعب المغربي كل هذه الادعاءات في بيان عاجل نشره عبر حسابه الرسمي، مؤكدا أن كل هذا ما هو إلا إشاعات وأخبار غير صحيحة لا أساس لها من الصحة.

وعلق نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، هشام نصر، على الأنباء المنتشرة في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لم نتلق أي خطابات بشأن نتيجة اختبار عينة المنشطات الخاصة بلاعبي الزمالك، ولا توجد صحة لإيجابية عينة أي لاعب".

وقالت سامية رحماني وكيلة محمود بنتايك عبر برنامج "هاتريك": "الشائعات التي تناولت سمعة محمود بنتايج وربط اسمه بأزمة المنشطات كانت سيئة للغاية، كل أمور اللاعب مع الزمالك جيدة، ويحتاج إلى فترة من أجل التأقلم والانسجام مع الفريق".

يُذكر أن المدافع المغربي انضم إلى الزمالك في الانتقالات الصيفية الماضية قادما من سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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