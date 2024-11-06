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كتب- محمد خيري:

شهدت الفترة الماضية، تراشق تصريحات بين مجدي عبد الغني نجم الأهلي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وأحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة السابق.

الواقعة بدأت، عندما ظهر مجاهد في برنامج الكرة مع "فايق"، الذي يذاع عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، وتم سؤاله عن رأيه في مجدي عبدالغني على المستوى الإداري.

رد أحمد مجاهد وقال: "في الملعب مجدي عبدالغني أنا أروح أتصور مع مجدي عبدالغني، ولكن في الإدارة هو ييجي يتصور معايا".

رد مجدي عبدالغني

وظهر مجدي عبدالغني بعدها في نفس البرنامج،وقال: "أنا عندي خبرة إدارية من أيام ما أحمد مجاهد، كان صغير بيزرع الأرض لسه وكان بيني وبينه خلافات، واتفقنا واحنا في المجلس أنا أدير 3 أيام وهو يدير 3 أيام وفي يوم أجازة احنا الاتنين منروحش”

وأضاف عبدالغنى عن واقعة البنطلون:”كنت أنا وأحمد مجاهد في المكتب لوحدنا، ونتناقش في حاجة وعايز يمشي كلامه عليا وأنا عضو مجلس إدارة وهو مدير لجنة، قمت قلعت له البنطلون وقلت ألفاظ خارجه”.