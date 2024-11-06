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"رحيل لجنة الحكام ".. أول تحرك للأهلي بعد واقعة تسريب مباراة الزمالك والبنك

05:14 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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    زيزو لاعب الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي
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كتب- مصراوي:

عرض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، التفاصيل الكاملة الخاصة بملف التحكيم على أعضاء مجلسه، خاصة بعد واقعة تسريب المحادثات التي جرت بغرفة الـ var‏ خلال مباراة ‏الزمالك والبنك الأهلي بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن الأهلي حدد في وقت سابق 6 مطالب من إتحاد الكرة لإصلاح منظومة التحكيم، مع التمسك الكامل بتنفيذها، لتحقيق العدالة وتكافؤ ‏الفرص بين جميع الأندية بعيدا عن الحسابات الخاصة.‏

وأضاف المصدر، أن مطلب الأهلي الرئيسي يتمثل في سرعة تعيين خبير أجنبي رئيسا لمنظومة الحكام، مع توفير الأجواء اللازمة له، للنجاح في مهمته، وإنقاذ ‏بطولة الدوري.‏

وأوضح المصدر، أن الأهلي تواصل مع مسئولي اتحاد الكرة لتحديد موقفهم من التسريبات التي تم الكشف عنها خلال الساعات الماضية، والمطلب الثالث يتمثل في رحيل لجنة الحكام ‏في حال ثبوت واقعة التسريب والرابع هو الإعلان عن كافة خطوات التحقيق في هذه الواقعة بكل شفافية ووضوح.

وأكمل، أن الشق الخامس هو العمل على تحقيق أقصى درجات العدالة في مباريات الدوري حتى التعاقد مع خبير تحكيم أجنبي في الأيام المقبلة.

كما طلب الأهلي شيء سادس هو الموافقة على السماح للأندية بالاستماع إلى ما يجري في غرفة الـ ‏var‏ خلال اللقطات المثيرة للجدل، حتى لا يؤثر ‏ذلك على العدالة بين الجميع، ويؤثر بصورة سلبية على نتائج المباريات.‏

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