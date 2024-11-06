"استفدت أيه؟".. حازم إمام يفتح النار على هذا الشخص ويطالب بشطبه

كتب- محمد خيري:

فتح حازم إمام، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك النار، على صاحب واقعة تسريب، الحكام مع الفار، خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، التي أقيمت يوم الجمعة الماضية.

قال حازم إمام في تصريحات إذاعية: "موضوع تسريب تسجيلات للحكام بعيدا عن صحتها من عدمها تحتاج تحقيق كبير ومعاقبة الشخص اللي عمل كده بالشطب حتى".

أضاف: "الكلام ده أول مره يحصل وأنت بتخلي الحكام تخاف كل مباراة ويتصدر أزمات لمنظومة التحكيم بالكامل وبيعمل تربص من الجماهير".

أكمل: "الكل استمع للتسريب الصوتي للحكم محمد عادل مع ميدو سلامة خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، المفترض أنه سيُجرى تحقيق في لجنة الحكام لمعرفة الشخص الذي سرب هذه المحادثة، لأنها لأول مرة تحدث".

وأوضح: "بالتأكيد هذا الفعل غير منضبط، وأن يخرج من لجنة التحكيم، التي من المفترض أن تتمتع بفكرة العدالة والأمانة، لا أحد يعرف من الشخص الذي سرب هذه المحادثة حتى الآن، ولكن سيُجرى التحقيق".

وتابع: "فكرة التسريب إن شيء يخرج للإعلام ومن المفترض ألا يسمعه أحد أمر غير جيد، لكن لو هناك شيء خاطئ لا بد من عقاب شديد جدًا حتى لا يتكرر مرة أخرى، ورأيي في حالة إثبات من صاحب هذا التسريب أن يتم شطبه تمامًا، ولا يتعامل معه أحد في الوسط الرياضي".

وأضاف: "هذا الموضوع سيجعل هناك عدم حرية لحكم الساحة مع حكم الفار، وفكرة إنك تكون لا تشعر بالأمان مع زملائك فكرة سيئة جدًا، المشكلة في الناس التي أصبحت تستبيح أي شيء، الشخص الذي فعل هذا الأمر هل يرى أنه أمين بعد ما فعله؟".

وأتم تصريحاته: "لماذا فعلت ذلك وماذا استفدت؟ الناس أساسًا ليس عندها ثقة في الحكام ويختلفون على انتمائهم، أنت بهذا الفعل جعلت الناس تتشكك أكثر، لو كان هذا الشخص يرى أنه فعل شيء لنفسه جيد، فهذا غباء ليس له نظير بالنسبة لمنظومة التحكيم".

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