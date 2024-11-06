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سببان يبقيان على نيمار في الهلال

03:24 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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كتبت-هند عواد:

بات مستقبل البرازيلي نيمار جونيور مع الهلال السعودي، غامضا، خاصة بعد تعرض اللاعب للإصابة بعد 27 دقيقة من مشاركته في مباراة الاستقلال بدوري أبطال آسيا.

وقالت صحيفة " UOL"، إن الهلال يفكر في فسخ التعاقد مع نيمار، في يناير المقبل، بسبب الحالة البدنية التي يعاني منها اللاعب.

وأضافت الصحيفة، أن ما يمنع الهلال من فسخ التعاقد مع نيمار، المقابل النادي الذي تعاقد معه به من باريس سان جيرمان، إضافة إلى راتبه الضخم.

ولم يلعب نيمار سوى 7 مباريات فقط مع الهلال السعودي، منذ انضمامه في أغسطس 2023، بسبب غيابه الموسم الماضي للإصابة.

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