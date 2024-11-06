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منها ظاهرة التسنين.. مجلس إدارة الأهلي يناقش 4 ملفات في اجتماع اليوم

12:48 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

محمود الخطيب رئيس مجلس الأهلي

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كتب-رمضان حسن:

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة عدة ملفات، منها الترتيبات النهائية للجمعية العمومية العادية، التي تعقد يومي 28 و29 نوفمبر الحالي.

وقال مصدر لمصراوي: "مجلس الأهلي سيقوم باستعراض الخطة الإنشائية في فروع النادي المختلفة بجانب مناقشة بعض الملفات الخاصة بالنشاط الرياضي، كما أنه سيتم اعتماد رؤساء بعثات فرق النشاط الرياضي التي تشارك في أكثر من بطولة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف المصدر: "ويتابع المجلس تطورات الخطاب الذي أرسله إلى اتحاد الكرة بخصوص أزمة ظاهرة "التسنين" للعديد من اللاعبين المشاركين في دوريات فرق الناشئين بالأعمار المختلفة".

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مجلس إدارة الأهلي النادي الأهلي التسنين محمود الخطيب
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