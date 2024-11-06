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"منحه تعليمات وأفكار".. تفاصيل جلسة جوميز مع سيف الجزيري

12:22 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك

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كتب- محمد خيري:

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث جوميز مع الجزيري في بعض الأمور والأفكار الفنية الخاصة بمركز اللاعب داخل الملعب، و منحه بعض التعليمات لتنفيذها في التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة.

وفي المقابل، خاض لاعبي الفريق، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة خلال المران، وقام الجهاز الفني بتخفيف الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي وفقاً للبرنامج الموضوع للاعبين.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات الركض الخفيف في جزء صغير من الملعب لعدة دقائق، قبل خوض تدريبات تأهيلية بالكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

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