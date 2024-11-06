مفاجأة.. هل يترشح مالك مودرن سبورت لرئاسة اتحاد الكرة؟

كتب- مصراوي:

يتجه وليد دعبس، مالك نادي مودرن سبورت، للترشح إلى رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، في الانتخابات المقبلة.

وأعلن اتحاد الكرة، فتح باب الترشح يوم 10 نوفمبر الجاري على أن تجرى الانتخابات يوم 10 ديسمبر المقبل، وينص طريقة الترشح في انتخابات اتحاد الكرة، على عدم الترشح بشكل فردي، وسيكون الترشح بنظام القائمة الموحدة.

وأكد مصدر مطلع "رفض ذكر اسمه"، أن وليد دعبس، يفكر في الترشح لرئاسة اتحاد الكرة، ويرى حاجة الاتحاد إلى أسلوب جديد في الإدارة من أجل تفادي الأزمات التي لحقت بالاتحاد مؤخرًا.

وأوضح المصدر أن القرار النهائي سيتخذه وليد دعبس حول موقفه من الترشح للانتخابات سيكون قبل فتح باب يوم 10 نوفمبر الجاري.

اقرأ أيضا:

ماذا يفعل الزمالك بعد إيقاف القيد؟ تحرك عاجل للمحامي الدولي