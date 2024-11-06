ماذا يفعل الزمالك بعد إيقاف القيد؟ تحرك عاجل للمحامي الدولي

كتب- محمد خيري:

تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة، بإيقاف القيد مرة آخرى بسبب مستحقات البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني السابق للفريق

باتشيكو، الذي رحل عن تدريب الزمالك منذ موسمين، يتبقى له مبلغ 450 ألف يورو، وبعد الشكوى أصبحت الغرامة 819 ألف يورو.

ومن جانبه أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن الطعن يوقف عقوبة إيقاف القيد، وهي الخطوة المقبلة للمحامي الدولي للنادي.

وأضاف "سالم"، في تصريحات لقناة الزمالك: "هذا الكم من الغرامات غير طبيعي ويضع ضغوط على المجلس الحالي، الذي تحمل ما يقرب من نصف مليار جنية غرامات على النادي"