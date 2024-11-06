منظمة المنشطات تعلق على مشاركة أحمد فتوح مع الزمالك

كتبت-هند عواد:

كشف حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، موقف المنظمة من مشاركة أحمد فتوح لاعب الزمالك مع الفريق، وذلك بعد اتهامه في قضيتي القتل الخطأ والتعاطي.

وقال خميس في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور" على قناة المحور: "المنظمة ليس لها دخل بقضية أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ويتم التحليل للاعب خارج المنافسات وفقا للقضية الخاصة باللاعب".

وأضاف: "مشاركة أحمد فتوح في المباريات قانونية تمامًا لأن المنظمة اختصاصها رياضي فقط وليس جنائي، كما أنها مختصة بالتحليل لفتوح وغيره من اللاعبين قبل وأثناء المنافسات فقط لا غير".

وأتم تصريحاته: "وفي نفس الوقت لا نستطيع الإعلان عن موقف أي لاعب قبل ثبوت تورطه في المنشطات لأننا ملتزمون بكافة اللوائح المنظمة لهذا الأمر".