"بنتايك رقم واحد".. كواليس جلسة جوميز مع أحمد فتوح

كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، كواليس جلسة دارت بين جوزيه جوميز المدير الفني للزمال ولاعب الفريق أحمد فتوح، بشأن مشاركة المغربي محمود بنتايك بدلا منه في مركز الظهير الأيسر.

وقال الغندور، إن جوميز عقد جلسة مع أحمد فتوح وطالبه بعدم الاستعجال للعودة إلى مركزه الظهير الأيسر".

وأضاف: "فتوح أبدى عدم ارتياحه في المركز الجديد الذي وظفه فيه جوميز وعقد جلسة مع المدير الفني للتعبير فيها عن رغبته في العودة لمركز الظهير الأيسر".

وأتم الغندور تصريحاته:"جوميز أكد لأحمد فتوح أن المغربي محمود بنتايك هو رقم واحد حالياً بالنسبه له في الجبهة اليسرى خاصة إنه يعيش حالة من التألق".