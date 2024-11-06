مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

"بنتايك رقم واحد".. كواليس جلسة جوميز مع أحمد فتوح

03:01 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

تفاصيل جلسة أحمد سليمان مع جوميز ولاعبو الفريق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، كواليس جلسة دارت بين جوزيه جوميز المدير الفني للزمال ولاعب الفريق أحمد فتوح، بشأن مشاركة المغربي محمود بنتايك بدلا منه في مركز الظهير الأيسر.

وقال الغندور، إن جوميز عقد جلسة مع أحمد فتوح وطالبه بعدم الاستعجال للعودة إلى مركزه الظهير الأيسر".

وأضاف: "فتوح أبدى عدم ارتياحه في المركز الجديد الذي وظفه فيه جوميز وعقد جلسة مع المدير الفني للتعبير فيها عن رغبته في العودة لمركز الظهير الأيسر".

وأتم الغندور تصريحاته:"جوميز أكد لأحمد فتوح أن المغربي محمود بنتايك هو رقم واحد حالياً بالنسبه له في الجبهة اليسرى خاصة إنه يعيش حالة من التألق".

فتوح بنتايك الزمالك جوميز منتخب مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
منظمة المنشطات تعلق على مشاركة أحمد فتوح مع الزمالك

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)