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الزمالك يعلن عبر "مصراوي" إيقاف قيد الفريق من جديد

12:03 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    باتشيكو
  • عرض 11 صورة
    جيمي باتشيكو
  • عرض 11 صورة
    جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز
  • عرض 11 صورة
    جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    باتشيكو
  • عرض 11 صورة
    باتشيكو
  • عرض 11 صورة
    باتشيكو
  • عرض 11 صورة
    باتشيكو
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مراسل - مصراوي:

تلقى نادي الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم.

وكشف المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أحمد سالم، لموقع "مصراوي" أن إيقاف القيد جاء بسبب مستحقات المدرب السابق باتشيكو والبالغة 819 ألف يورو.

وأوضح أحمد سالم أن الزمالك قام بتقديم طعن على الحكم فور صدوره.

يُذكر أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو كان قد تولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في موسم 2020 ورحل بعد عام واحد.

وقاد باتشيكو الزمالك في 26 مباراة بجميع المسابقات، فاز معهم في 16 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر 4 لقاءات.

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أول رد فعل من الزمالك على قرار إيقاف القيد الجديد

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