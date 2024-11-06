مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

"حذف بند بعد الإصابة".. مفاجأة في عقد لاعب الزمالك

09:00 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

فريق الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد، مصدر مطلع، مفاجاة في عقد محمد حمدي، لاعب الفريق المعار من إنبي، حتى نهاية الموسم.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن نادي إنبي وضع بند في إعارة محمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى الزمالك، ينص على أنه حال تعرضه للإصابة، يتم حذف نسبة المشاركة حتى تعافيه.

وأضاف المصدر أن نادي إنبي لديه بند يتيح له الحصول على مبلغ مادي حال عدم وجود نسبة محددة من مشاركة اللاعب.

وأكمل، ويتم حذف مدة غياب اللاعب حال الإصابة من نسبة المشاركة مع الاطلاع على التقرير الطبي الخاص بلاعبه محمد حمدي والكشف على اللاعب.

جدير بالذكر، أن محمد حمدي تعرض للإصابة، خلال المشاركة مع الزمالك في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز، بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

اقرأ أيضا:

"والده اعترف".. أول تحرك من الأهلي لمنع رحيل لاعبه للزمالك

هل يرحل سامسون للهند؟ الزمالك يوضح

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك لاعب الزمالك زياد كمال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأهلي وزد في اليوم الأول.. جدول مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)