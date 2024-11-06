"حذف بند بعد الإصابة".. مفاجأة في عقد لاعب الزمالك

كتب- محمد خيري:

أكد، مصدر مطلع، مفاجاة في عقد محمد حمدي، لاعب الفريق المعار من إنبي، حتى نهاية الموسم.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن نادي إنبي وضع بند في إعارة محمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى الزمالك، ينص على أنه حال تعرضه للإصابة، يتم حذف نسبة المشاركة حتى تعافيه.

وأضاف المصدر أن نادي إنبي لديه بند يتيح له الحصول على مبلغ مادي حال عدم وجود نسبة محددة من مشاركة اللاعب.

وأكمل، ويتم حذف مدة غياب اللاعب حال الإصابة من نسبة المشاركة مع الاطلاع على التقرير الطبي الخاص بلاعبه محمد حمدي والكشف على اللاعب.

جدير بالذكر، أن محمد حمدي تعرض للإصابة، خلال المشاركة مع الزمالك في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز، بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

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