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"يريد مليون و100 ألف دولار للرحيل".. ماذا قدّم سامسون ليرحل عن الزمالك؟

06:00 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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    سامسون
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    البنيني سامسون لاعب الزمالك
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    سامسون
  • عرض 9 صورة
    البنيني سامسون
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    البنيني سامسون
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    الزمالك شيكابالا سامسون أكينيولا
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    سامسون - الزمالك
  • عرض 9 صورة
    سامسون أكينيولا
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن لجنة الكرة بالنادي يرغبون في فسخ التعاقد مع المهاجم البنيني سامسون لإفساح المجال للتعاقد مع محترف جديد في ظل عدم الاقتناع بما يُقدمه اللاعب من مستويات.

سليمان، أوضح خلال تصريحات إعلامية له في وقت سابق، أن اللاعب يريد الحصول على مليون و 100 ألف دولار ليوافق على فسخ تعاقده.

اللاعب صاحب الـ 24 عاماً كان قد انضم لصفوف الزمالك قادمًا من نادي كاراكاس الفنزويلي بموسم 22/23.

ووقع نادي الزمالك حينها عقدًا لمدة 4 سنوات مع اللاعب ولكن لم يظهر سامسون بالمستوى الذي كان منتظرًا منه.

اللاعب شارك بـ 37 مباراة مع الزمالك منذ انضمامه إذ سجل 5 أهداف وصنع هدفًا.

ومازال يتبقى في عقد سامسون مع الزمالك موسم آخر بخلاف الموسم الثالث الجاري.

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