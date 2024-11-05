"صعبة أوي يا ميدو".. الكشف عن التفريغ الصوتي الخاص باحتساب ركلة جزاء للزمالك (فيديو)

كتبت-هند عواد

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامجه "الكورة مع فايق" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر 2، التفريغ الصوتي لغرفة "الفار"، بين محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي وميدو سلامة حكم تقنية الفيديو.

وشهدت مباراة الزمالك والبنك الأهلي، جدلا تحكيميا بشأن هدف فوز عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها ناصر منسي.

وجاء نص حوار حكم الساحة محمد عادل مع حكم "الفار" ميدو سلامة، كالآتي:

ميدو سلامة: سامعني

محمد عادل: سامعك

ميدو سلامة: حبيبي أنا عندي لمسة اليد قبل خطأ المهاجم، عندي احتمالية لوجود ركلة جزاء تعالى

بص حضرتك هوريك الزاوية دي لحظة لمسة اليد

محمد عادل: أنا عايز أشوفها بس

ميدو سلامة: أنا معاك في كل حاجة اهو يا حبيبي وصلت؟

محمد عادل: ارجع

ميدو سلامة: امشي حصل الفاول بعدها

محمد عادل: لا أنا عايز السرعة العادية.. يا راجل ده الكرة مرتدة من الأرض "الله يخربيتك"

تاني يا ميدو تاني ميدو

ميدو سلامة: هات الكلوز خد دي خد دي

محمد عادل: صعبة أوي يا ميدو