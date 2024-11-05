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الأهلي يضع جملة "أبطال نصف العالم" على صورة فيسبوك

10:01 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

الأهلي أبطال نصف العالم

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كتب - محمد القرش:

وضع الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصة "فيسبوك" جملة "أبطال نصف العالم" بعد حصد كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وغير حساب الأهلي على فيسبوك صورة الـ "COVER" مع وضع، أبطال نصف العالم، بجانب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وحصد النادي الأهلي لقب إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ عقب الفوز على العين الإماراتي بثلاثية دون رد على استاد القاهرة الدولي.

وفي نصف النهائي "كأس التحدي"، يواجه الأهلي الفائز من بطل كوبا ليبرتادوريس وفريق باتشوكا، يوم السبت 14 ديسمبر 2024.

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