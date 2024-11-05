كواليس مران الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة زد

كتبت - نهى خورشيد

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء عودة لاعب الوسط عمرو السولية بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته خلال الفترة الماضية.

وكان السولية تعرض لإصابة بكدمة خلف الركبة خلال مشاركته بمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا يوم السبت الماضي بالجولة الأولي من الدوري المصري.

وعلى الجانب الآخر، اكتفى كريم نيدفيد بأداء تدريبات في صالة الجيم، إثر معاناته من آلام عضلية، حيث فضل الجهاز الفني إراحته لحين التعافي الكامل.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، اجتماعًا مع اللاعبين لاستعرض خطته لمواجهة زد، كما حرص مشاهدة المباراة السابقة للمنافس في الجولة الأولى لتحليل أداءه ووضع الاستراتيجيات المناسبة.

وفي سياق متصل، يواصل كل من ياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول تنفيذ برامجهم التأهيلية والعلاجية، حيث شملت التدريبات فقرة جري حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي، لضمان عودتهم بشكل تدريجي للمشاركة الكاملة في التدريبات الجماعية.