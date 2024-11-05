الأهلي وزد في اليوم الأول.. جدول مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لبداية الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، والذي يشهد مواجهة قوية بين الأهلي وزد في اليوم الأول.

وشهد الأسبوع الأول تصدر الأهلي لجدول ترتيب الدوري المصري، عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين على ملعب السلام.

جدول مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

مباريات اليوم الأول "الخميس 7 نوفمبر"

غزل المحلة ضد طلائع الجيش - 5 مساء

الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود - 5 مساء

زد ضد الأهلي - 8 مساء

مباريات اليوم الثاني "الجمعة 8 نوفمبر"

سموحة ضد الزمالك - 5 مساء

بتروجت ضد مودرن سبورت - 5 مساء

إنبي ضد بيراميدز - 8 مساء

مباريات اليوم الثالث "السبت 9 نوفمبر"

البنك الأهلي ضد فاركو - 5 مساء

المصري ضد الجونة - 5 مساء

سيراميكا ضد الإسماعيلي - 8 مساء

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