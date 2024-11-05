مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

الأهلي وزد في اليوم الأول.. جدول مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

05:47 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

الدوري المصري الممتاز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لبداية الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، والذي يشهد مواجهة قوية بين الأهلي وزد في اليوم الأول.

وشهد الأسبوع الأول تصدر الأهلي لجدول ترتيب الدوري المصري، عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين على ملعب السلام.

جدول مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

مباريات اليوم الأول "الخميس 7 نوفمبر"

غزل المحلة ضد طلائع الجيش - 5 مساء

الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود - 5 مساء

زد ضد الأهلي - 8 مساء

مباريات اليوم الثاني "الجمعة 8 نوفمبر"

سموحة ضد الزمالك - 5 مساء

بتروجت ضد مودرن سبورت - 5 مساء

إنبي ضد بيراميدز - 8 مساء

مباريات اليوم الثالث "السبت 9 نوفمبر"

البنك الأهلي ضد فاركو - 5 مساء

المصري ضد الجونة - 5 مساء

سيراميكا ضد الإسماعيلي - 8 مساء

اقرأ أيضًا:

"في مثل هذا اليوم".. الأهلي يسترجع ذكريات الخماسية في مرمى الزمالك 2021 (صور)

غاب 1260 يوما.. تاريخ إصابات "الزجاجي" نيمار عبر التاريخ (صور وفيديو)

مباريات الدوري المصري اليوم الدوري المصري اليوم الزمالك الأهلي الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بينهم مباراة الزمالك والبنك.. عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)