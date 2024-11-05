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شبانة: عبدالله السعيد عمدة لاعبي مصر

03:42 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

عبدالله السعيد

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كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن عبدالله السعيد لاعب نادي الزمالك يستحق لقب (عمدة لاعبي مصر)، وهو دائم حل الأزمات للاعبين داخل الملعب، وهو الأكبر سنًا والأكثر عطاءًا، ولازال يحتفظ برونقه داخل المستطيل الأخضر حتى الآن رغم تقدمه بالسن.

وقال شبانة خلال تقديمه برنامجه عبر قناة etc: "عبدالله السعيد قريب من الـ40 عامًا، ولم أرى في حياتي لاعب مثله لازال يقدم مستوى مميز، في هذا العمر، ومع نادٍ مثل الزمالك الذي ينافس على الألقاب ويلعب في إفريقيا".

أكمل: "عبدالله السعيد ظاهرة واطلقت عليه لقب عمدة لاعبي مصر، ولولا السن كان من الممكن ان يتواجد مع حسام حسن في منتخب مصر".

وأضاف: "محمود حمدي الونش لاعب مهم أيضًا ومحبوب من جماهير الأهلي والزمالك، والذي بات قريبا من العودة للعب مع الفريق".

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عبدالله السعيد الزمالك شبانة محمد شبانة أخبار الزمالك
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