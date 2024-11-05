غياب أحمد حجازي عن قائمة فريق نيوم السعودي للمباراة الثالثة على التوالي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

غاب النجم المصري أحمد حجازي عن قائمة فريقه نيوم التي ستواجه الجبلين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي.

الغياب يُعد الثالث على التوالي للمدافع الدولي؛ إذ لم يتواجد في قائمة المباراتين الماضيتين لفريق نيوم بالدوري أمام أحد والصفا.

صاحب الـ 33 عاماً كان قد شارك أساسيًا بأول 5 جولات من الموسم الجاري 2024/25 من دوري الدرجة الأولى ثم شارك لمدة 45 دقيقة بالمباراة السادسة أمام الحزم قبل قرابة شهر بالتحديد يوم 5 أكتوبر الماضي.

أحمد حجازي كان قد انضم مع بداية الموسم الجاري لصفوف نيوم قادمًا من نادي اتحاد جدة.

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