الظهور الأول لإسلام الشاطر مع منتخب الشباب بعد منصبه الجديد

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تواجد لاعب الأهلي والمنتخب السابق إسلام الشاطر اليوم الأربعاء بمران منتخب الشباب عقب تعيينه مديرًا للمنتخب.

وحرص المدير الفني البرازيلي لمنتخب الشباب، ميكالي على عقد اجتماع مغلق مع إسلام الشاطر وجهازه المعاون؛ للترتيب للفترة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من: ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب وموسيس مدرب الحراس وليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم.

ويواصل منتخب الشباب خلال الفترة الجارية تدريباته بملعب الهدف بمدينة أكتوبر فى إطار معسكره المفتوح؛ استعدادًا للقاء تنزانيا وديًا الأربعاء ضمن برنامج إعداده المضغوط لخوض دورة شمال أفريقيا من 14 الى 26 نوفمبر الجاري وهى البطولة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب.

ويشارك فى التصفيات الإفريقية منتخبات : مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا .

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