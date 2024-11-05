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مصدر يكشف لمصراوي مفاجآة في انتخابات مقعد نائب رئيس النادي الأهلي

02:54 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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    الخطيب يكرم محمود فهمي
  • عرض 3 صورة
    الخطيب يكرم محمود فهمي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن مفاجآة بملف الانتخابات على مقاعد نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن هناك اتجاه لانحساب محمود فهمي من سباق الانتخابات.

وأشار المصدر في وقت سابق إلى أن أحمد أبو النصر كان قد تقدم بتنازل عن ترشحه في وقت سابق من اليوم على مقعد النائب.

وسيصبح الوضع حال انسحاب محمود فهمي بشكل رسمي، بحسب المصدر ذاته، استمرار المجلس كما هو حتى نهاية دورته في نوفمبر 2025.

يُذكر أن النادي الأهلي قد أغلق باب استقبال أوراق المرشحين على منصب نائب الرئيس ضمن انتخابات جديدة لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة للدورة 2021-2025، بعد رحيل العامري فاروق في يناير الماضي.

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