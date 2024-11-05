"الأهلي كان محتاج قلم".. وليد سليمان: الزمالك لا يستحق السوبر الأفريقي

كتب- محمد خيري:

أكد وليد سليمان نجم الأهلي السابق، أن الزمالك لا يستحق لقب بطولة السوبر الأفريقي، الذي حصل عليه بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما بالمملكة العربية السعودية.

قال سليمان في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "الأهلي كان محتاج (قلم علشان يفوق)، وخسارة السوبر الأفريقي جاءت في وقتها".

أضاف: "حصل نفس الأمر في الموسم الماضي، خسر السوبر الأفريقي وبعد ذلك مشي زي القطر وتوج بكل البطولات".

وأكمل: "أتوقع لو كان الأهلي حصل على السوبر الإفريقي كان من الممكن أن يخسر البطولتين التاليتين، ولكن اللاعبون كانوا رجالا ولم يتأثروا بالخسارة وحصلوا على بطولتين بعد ذلك".

وأتم تصريحاته: "أرى أن الزمالك لم يستحق الفوز بالسوبر الإفريقي لأنه توج باللقب بركلات الترجيح وهي ركلات حظ ولا استطيع أن أقول إنه كان جيدًا أثناء اللقاء".

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