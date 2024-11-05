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"قالي جيد استمر".. لاعب الزمالك السابق يكشف كواليس صورته مع رونالدو

02:06 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف علي ياسر لاعب الزمالك الشاب السابق كواليس الصورة التي التقطها مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي بالبطولة العربية".

وأشار ياسر خلال حوار أجريّ معه على قناة صدى البلد مساء أمس الإثنين، إلى أنه كان يلعب البلياردو خلال البطولة العربية فتفاجأ من وجود رونالدو وقوله:"جيد استمر".

وأوضح اللاعب صاحب الـ 21 عامًا أنه لم يعرف حينها ماذا يفعل سوى طلب التقاط صورة معه.

وكان على ياسر مهاجم الزمالك قد كشف مؤخراً كواليس استغناء إدارة نادي الزمالك عنه دون أن يُخطره أحد، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

وشارك اللاعب مع الزمالك في 3 مباريات لم يُسجل أو يصنع قبل أن يُشارك مع موردن فيوتشر خلال فترة الإعارة بـ 20 مباراة سجل بها هدفًا واحدًا كان بمرمى الزمالك.

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