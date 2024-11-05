ناشيء الزمالك: لم أتوقع المشاركة أمام الأهلي في السوبر.. وثلاثي الفريق يدعمني

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب وسط الزمالك، محمد السيد إنه لم يكن يتوقع المشاركة رفقة فريقه في مواجهة السوبر المصري.

صاحب الـ 19 عاماً، أضاف خلال حلوله ضيفًا بفضائية الزمالك مساء الإثنين:"أتواجد مع الفريق الأول منذ عام تقريبًا والجهاز الفني يساعدني ولكنني لم أتوقع المشاركة أمام الأهلي في السوبر المصري وكنت سعيدًا للغاية".

ودفع جوميز بلاعب خط الوسط بديلاً في الدقيقة 90 أمام الأهلي خلال السوبر المصري الذي امتد لأشواط إضافية ثم ركلات ترجيح.

وأضاف لاعب الزمالك:"جوميز وشيكابالا وزيزو وعبدالله السعيد يدعمونني باستمرار اللاعبون الكبار يتحدثون معي عن ضرورة التركيز وعدم القلق أو الخوف عند المشاركة مع الفريق، ودائما الجميع يحفزني داخل النادي".

وأتم اللاعب تصريحاته بقوله:"حين طُلب من المشاركة أمام الأهلي كنت جاهزاً ولم يكن أمامي سوى التركيز داخل الملعب".

وخسر الزمالك السوبر المصري بركلات الترجيح أمام الأهلي في نهائي أٌقيم بدولة الإمارات.

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