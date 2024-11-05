عضو مجلس إدارة الأهلي: تمنينا الفوز بالسوبر الأفريقي.. وكنت متأكد من تصدي الشناوي لركلة جزاء شيكابالا

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إنه كان يتمنى أن يتوّج فريقه بكأس السوبر الأفريقي على حساب الزمالك.

وخسر الأهلي بركلات الترجيح أمام الزمالك بالسوبر الأفريقي قبل أن يفوز عليه بركلات الترجيح أيضًا في السوبر المصري.

وقال سراج الدين في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس مساء أمس الإثنين:"كنا نتمنى التتويج بالسوبر الأفريقي ولكن تعثرنا وكان الزمالك الأكثر تركيزًا وتوفيقًا واستحق اللقب".

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي:"خسارة السوبر الأفريقي لم تجعلنا نستسلم بل تجاوزنا الأمر سريعًا".

وأشار سراج إلى أنه كان لديه يقين كبير في تصدي حارس مرمى فريقهم محمد الشناوي لركلة الجزاء التي سددها محمود عبدالرزاق "شيكابالا".

وأتم عضو مجلس إدارة الأهلي:"لا أقصد شيئا وشيكابالا لاعب كبير ولكني كنت أشعر بذلك".

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