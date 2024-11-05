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جاهز لمواجهة سموحة.. ناصر ماهر ينتظم في مران الزمالك

12:24 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

ناصر ماهر

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كتب- محمد خيري:

انتظم ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، و كان ناصر ماهر يعاني من إجهاد في العضلة الضامة.

وشارك اللاعب في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب تدريبات الكرة والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعداداً للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وفي المقابل، خصص الجهاز الفني فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية للاعبين وتم تقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول تضمن تدريبات تأهيلية باستخدام الأدوات المخصصة لذلك تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال، وتضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية بالكرة تحت قيادة أعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة مع جواو ميجيل مخطط الأحمال للاطلاع على التقارير البدنية الخاصة باللاعبين والتجهيزات الخاصة بالمباراة المقبلة.

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