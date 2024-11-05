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"وعد ومحاولات فسخ وثلاثي خارج الحسابات".. مصراوي يكشف مصير 5 لاعبين بالزمالك مع جوميز

12:15 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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    حسام أشرف
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    حسام أشرف مهاجم فريق الزمالك 2001
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    سامسون
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    سامسون
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    البنيني سامسون لاعب الزمالك
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    سامسون
  • عرض 15 صورة
    البنيني سامسون
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    الزمالك شيكابالا سامسون أكينيولا
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    سيف فاروق جعفر لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق
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    سيف جعفر
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    سيف جعفر
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    مهاب ياسر
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    مهاب ياسر رقم 26
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    مهاب ياسر من تدريبات الزمالك
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر عن مصير خمس لاعبين بصفوف الزمالك وهم: حسام أشرف، سامسون أكينيولا، مهاب ياسر، محمد عاطف وسيف جعفر مع الفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إلى أن المدير الفني للزمالك جوميز قد منح لاعبه الشاب حسام أشرف وعدًا بالحصول على فرصة للمشاركة في المباريات الفترة المقبلة؛ إذ طالبه بإثبات نفسه فيها.

وأوضح المصدر أن جوميز يرفض استمرار المحترف البنيني سامسون؛ إذ يرغب في التعاقد مع جناح أيسر أجنبي جديد لذا فهناك محاولات مستمرة من الإدارة لفسخ التعاقد مع اللاعب ولكن الأخير يريد الحصول على راتبه بالكامل.

وأشار المصدر إلى أن الثلاثي مهاب ياسر ومحمد عاطف وسيف جعفر، فقد خرجوا من حسابات جوميز بالكامل ولن يشاركوا في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة وسيتم حسم موقفهم بالإعارة أو الرحيل النهائي في يناير، مع الاكتفاء بخوضهم تدريبات فردية في صالة الجيم.

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