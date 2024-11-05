من هو محمد رأفت موهبة الأهلي التي ارتبط اسمها بالانتقال للزمالك؟

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب ـ محمد الميموني:

ارتبط اسم موهبة النادي الأهلي محمد رأفت بالانضمام إلى الزمالك وهو ما استدعى بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين في الأهلي ليوضح حقيقة الأمر.

وقال بدر رجب، في تصريحات لقناة الأهلي مساء أمس الإثنين :"القصة وما فيها هي أن في بعض الأوقات تصرفات أولياء الأمور تضر أولادهم"، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

وينشط محمد رأفت بمركز المهاجم في فريق مواليد 2005 بالنادي الأهلي؛ حيث يرتبط بعقد حتى عام 2027.

وسبق وتم تصعيد اللاعب صاحب الـ 19 عاماً للفريق الأول بالنادي الأهلي بالموسم الماضي؛ حيث شارك لمدة 45 دقيقة بمباراة موردن فيوتشر وصنع هدفًا.

وتواجد اللاعب على مقاعد البدلاء في مباراتين بالموسم الماضي أيضًا أمام زد وإنبي، كما أُحتسب له لقب الدوري الماضي مع النادي الأهلي.

ورغم تواجده باستمرار مع المنتخبات الوطنية بالفئات السنية المختلفة إلا أن المدير الفني البرازيلي لمنتخب الشباب، روجيرو ميكالي لم يختاره ضمن قائمته التي سيخوض بها دورة شمال أفريقيا التي ستُقام خلال الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري.

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