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"فادحة".. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على مباراة الزمالك والبنك الأهلي

10:39 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

الزمالك والبنك الأهلي

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كتب- محمد خيري:

انتقد عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، فكرة التسريبات للحكم محمد عادل خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، التي أقيمت في الجولة الأولى وحقق الأبيض الفوز بها.

وشهدت مباراة الزمالك والبنك الأهلي، جدلا تحكيميا، بعدما احتسب محمد عادل ثلاث ضربات جزاء.

وقال الحديدي في تصريحات على قناة "الحدث اليوم": "أخطاء التحكيم واردة في كرة القدم ولكن يجب أن يكون هناك تطوير لمنظومة التحكيم خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "الأخطاء في مباراة الزمالك والبنك الأهلي كانت فادحة ومن وجهة نظري غيرت في نتيجة المباراة وأرفض مبدأ التسريبات بين الحكام".

وكان الزمالك حقق الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام يوم الجمعة الماضية في الجولة الأولى للدوري.

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