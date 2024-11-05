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هل يرحل سامسون للهند؟ الزمالك يوضح

10:27 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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    البنيني سامسون لاعب الزمالك
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    سامسون
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    سامسون
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    الزمالك شيكابالا سامسون أكينيولا
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    سامسون
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    سامسون - الزمالك
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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة تلقي البنيني سامسون عرضا من الدوري الهندي للرحيل خلال الفترة الحالية.

ويسعى نادي الزمالك للتخلص من سامسون، في ظل الخروج من حسابات البرتغالي جوميز المدير الفني للفريق، علاوة على راتبه الكبير.

وأوضح المصدر، أن النادي لا يعلم شيئا عن تلقي اللاعب البنيني عرضا من الدوري الهندي، خاصة وأن هناك جلسات مستمرة مع وكيله لفسخ العقد بشكل ودي.

وأضاف المصدر، أن النادي مرحب برحيل اللاعب حال تلقيه أي عرض، ولكن لم يصل عروض في الفترة الماضية، واللاعب يخوض تدريبات منفردة حاليا بناء على رؤية الجهاز الفني.

جدير بالذكر أن سامسون يتبقى في عقده موسم واحد فقط، ويرفض الرحيل في الوقت الحالي، دون الحصول على عقده كاملا.

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سامسون الهند نادي الزمالك أخبار الزمالك
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