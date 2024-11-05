ملف مصراوي.. التحقيق مع حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي.. إصابة نيمار.. وعرض سعودي لمحمد صلاح

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي زد

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

"عمل في قناة الزمالك".. أبرز المعلومات عن ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الإثنين، نستعرضها خلال السطور التالية:

"أولياء الأمور يضرون أولادهم".. أول تعليق رسمي من الأهلي على اقتراب انتقال موهبته لصفوف الزمالك

كشف بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين في الأهلي حقيقة ما يتردد عن اقتراب موهبة القطاع محمد رأفت إلى نادي الزمالك، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

إمام عاشور والدبيس.. أول ظهور للاعبي الأهلي في حفل بعد تولي محمد رمضان مدير كرة الفريق (صور)

ظهر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كريم الدبيس وإمام عاشور، في إحدى الأفراح، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا

صاحب القلادة الذهبية.. من هو محمود فهمي المُرشح على منصب نائب رئيس الأهلي؟

شهدت الأيام الماضية ترشح المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي، محمود فهمي، على منصب نائب رئيس المارد الأحمر خلفا للراحل العامري فاروق، للاطلاع أكثر عن سيرته الذاتية.. اضغط هنا

"حلّ بديلاً لمدة 29 دقيقة وغادر".. نيمار يتعرض للإصابة مجددًا مع الهلال خلال مواجهة استقلال طهران

تعرض النجم البرازيلي صاحب الـ 32 عاماً لإصابة بعدما شارك بديلاً خلال مواجهة الهلال واستقلال طهران الإيراني مساء الإثنين بدوري أبطال آسيا للنخبة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"احتفل مع والده بجائزة الأفضل".. من هو نادر فرج لاعب الإسماعيلي؟

نال لاعب نادي الإسماعيلي نادر فرج إشادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتفاله من والده بحصوله على جائزة رجل المباراة، للتعرف أكثر على اللاعب.. اضغط هنا

"على طريقة شعار الزمالك".. صور وفيديو من تيفو جماهير الهلال في مباراة استقلال

شهدت مباراة الهلال واستقلال طهران ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، تقديم جماهير الزعيم تيفو خاص، لمشاهدة "التيفو".. اضغط هنا

"مباراة بطليها محرز وفيرمينو".. أهلي جدة يضرب الشرطة العراقي بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة

فاز فريق أهلي جدة السعودي بخماسية مقابل هدف على ضيفه الشرطة العراقي مساء الإثنين بالجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"بعد التحويل للتحقيق".. قرار صادم من اتحاد الكرة بشأن حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي

يتجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لاتخاذ قرار جديد مع طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

لمواجهة ميسي في مونديال الأندية.. نادي سعودي يسعى للتعاقد مع صلاح

يسعى نادي سعودي للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية، مستغلا تأزم مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع الريدز، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

الهلال السعودي يقسو على استقلال موسيماني بثلاثية ويتصدر مجموعته بدوري أبطال آسيا للنخبة

فاز فريق الهلال السعودي مساء الإثنين بثلاثية نظيفة على ضيفه استقلال طهران الإيراني الذي يدربه المدير الفني الجنوب أفريقي الأسبق للأهلي بيتسو موسيماني خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إنبي يكشف مفاجأة في عقد محمد حمدي مع الزمالك

كشف مدير الكرة بنادي إنبي، محمد إسماعيل، عن مفاجأة وتفاصيل في عقد الظهير الأيسر محمد حمدي مع فريق الزمالك، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إنبي: الزمالك تواصل معنا للتعاقد مع مدافع الفريق

تحدث مدير الكرة بنادي إنبي، محمد إسماعيل، عن موقف زياد كمال من العودة للفريق، ولاعب الفريق البترولي الذي طلب الزمالك التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الماضية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا