"سرية واستمرار وانفصال".. حكايات اللاعبين المصريين مع زوجاتهم من الجنسيات الأجنبية

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتبت - نهى خورشيد

لم تكن زيجات نجوم كرة القدم المصرية مقتصرة فقط على الارتباط بمصريات، بل شهدت العديد من قصص الحب التي جمعتهم بزوجات من جنسيات عربية وأجنبية، لترتبط أسماء هؤلاء اللاعبين بمغامرات عاطفية خارج حدود الوطن.

من بين أبرز وأشهر هذه الزيجات قصة الدولي المصري أحمد حسن كوكا مهاجم نادي ريو أفي، وزوجته البرتغالية ماريانا.

ويحرص كوكا على الحفاظ بشدة على خصوصية حياته الأسرية، حيث يشارك متابعيه بين الحين والآخر ببعض الصور القليلة التي تجمعه مع زوجته وأولاده التوأم.

من الحكايات الني حظيت على اهتمام الجمهور هي قصة محمود عبد الرازق شيكابالا، وزوجته سارة النصف كندية، كما أوضح ساحر الفارس الأبيض في تصريحات تلفزيونية سابقة.

نشأت قصة الحب بينهما فور عودتها إلى مصر، توجت بالزواج في أغسطس 2018، وأنجب الثنائي طفلين هم "آدم ونوح".

أما علي غزال، فقد جمعته قصة حب مع الكندية بريتي فان، إلا أن هذا الزواج لم يُكتب له الاستمرار رغم أنه يجمع الثنائي طفلين.

بعد انفصالهما دون إعلان، فاجئ نجم منتخب مصر الأسبق متابعيه بزواجه الجديد من فتاة مصرية تدعي مريم حسن.

وقع محمد زيدان في حب فتاة دنماركية تُدعى شتينا، خلال فترة احترافه في نادي بوروسيا دورتموند الألماني، وتزوج بها وأنجب الثنائي طفلين، ولكن قصتهما لم تكتمل لينفصلا في 2022.

ومن بين الزيجات العربية التي لفتت الأنظار كانت قصة زواج محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي البنك الأهلي، بملكة جمال الجزائر سمارة يحيى.

وبدأت قصتهما بعلاقة حب قوية واستمر الزواج بينهما لأربع سنوات، ولكن لم تنتهي نهاية سعيدة كما كانت يتمني متابعين الرياضين، حيث أعلن أبو جبل انفصاله عن زوجته في أغسطس الماضي.

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