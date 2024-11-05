أبناء المشاهير.. علي ميدو صعده جوميز وطبيب الأهلي أنقذ حياته

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

هل يُطبق علي الابن الأكبر لنجم المنتخب والزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" مقولة "ابن الوز عوام"؟ .. هذا ما يُنتظر خلال السنوات القليلة القادمة.

لاعب فرق الزمالك مواليد 2004 هو الابن الأكبر لأحمد حسام ميدو؛ إذ صعده المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جوزيه جوميز للتدرب معهم ولكنه لم يدخل أي قائمة مباراة أو يُشارك صورة رسمية.

سبق ولعب بصفوف ناشئين وادي دجلة وتم تصعيده كذلك للفريق الأول ولكنه لم يُشارك بعد.

صاحب الـ 20 عاماً الذي ينشط في مركز المهاجم سبق وأن أنقذه طبيب الأهلي حين كان يلتقي علي وهو بقميص نادي بيراميدز نظرائه في القلعة الحمراء وكاد يبتلع لسانه بعام 2021.

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